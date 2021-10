Aviron : quatre rameuses caennaises en or

Déjà médaillée d'argent en cadette et junior ces deux dernières années, la Caennaise de 17 ans a décroché la récompense suprême chez les grandes. "J'ai du mal à réaliser", confie-t-elle. À peine plus âgées, ses trois partenaires du quatre de couple partagent probablement le même enthousiasme débordant. Camille Leclerc, Delphine Cavoit, Agathe Pichon et donc Marie Lory, bien qu'attendues sur le podium avant que la compétition ne débute, ont créé la surprise en damnant le pion aux grosses cylindrées. "Sur le papier, on était des touristes", s'amuse Matthieu Chapron.

"Notre solidarité fait la différence"

Sur l'eau, elles ont été des guerrières. Après avoir remporté les séries et la demi-finale, les Caennaises se sont payées le luxe de survoler la finale. "Elles ont écrasé la course et n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, raconte leur entraîneur. À mi-course, on avait deux bateaux d'avance, soit six secondes. On perd trois secondes sur la fin parce qu'on a cherché à bien assurer." Arrivées devant Grenoble et Boulogne-Billancourt, les Caennaises n'ont jamais tremblé.

"On n'a pas forcément les individualités les plus fortes, mais notre solidarité a fait la différence, juge Marie Lory. On a créé une belle alchimie." Puissantes et techniques, les Bas-Normandes se sont préparées durant deux mois et demi, passant leur été sur le canal quand d'autres bronzaient à la mer. "Elles ont parcouru huit cent kilomètres en deux mois. C'était dur, mais le jeu en valait la chandelle", constate Matthieu Chapron.

À l'arrivée, Caen obtient un titre parmi les plus prestigieux délivrés par l'aviron français. "C'est le top du top. Quand elles avaient gagné en huit, c'était sur mille mètres et sans les internationales. Cette année, les meilleures étaient là." Cette médaille maintient la Société Nautique Caen Calvados dans le top 15 du classement général des clubs français. "Chez les filles, on devrait même être dans les sept premiers, avance Matthieu Chapron. On a progressé." C'est sans doute loin d'être fini.