Aviron. Un Hérouvillais aux JO de Tokyo 2020

Le club de l'Aviron Caen sera représenté aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine. Son rameur Privel Hinkati a en effet été au bout de lui-même le samedi 12 octobre dernier à Tunis pour décrocher son ticket lors des qualifications olympiques de la zone Afrique. Le Franco-Béninois a terminé 5e de la finale après avoir bien performé lors des séries, suffisant pour décrocher la qualification et savourer l'obtention de ce qui est à ses yeux un véritable Graal. "Mon premier sentiment c'est du soulagement, explique-t-il, évidemment satisfait. Ça fait 5 ans que je travaille d'arrache-pied pour obtenir cette qualification en mettant tout en oeuvre pour y arriver. Ça a été beaucoup de sacrifices. Je ressens aussi de la fierté, il faut un peu de temps pour réaliser. Par la suite, il me faudra beaucoup de repos. Une préparation avec plus de stages à l'étranger m'attend et notamment de l'acclimatation aux conditions humides records attendues à Tokyo."

