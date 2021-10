Hérouville privée de chauffage urbain

Le torchon brûle entre la ville d’Hérouville et le Syndicat en charge de l’élimination et de la valorisation des déchets dans l’agglomération de Caen, le Syvedac. En cause : le refus d’Hérouville de signer une convention établissant à 20€ le prix du mégawatt-heure de chauffage urbain, contre 12€ en 2010.