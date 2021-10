Orne. La cathédrale Notre-Dame, un symbole pour la ville de Sées

Vieille de presque 800 ans, la cathédrale Notre-Dame-de-Sées est, selon une chronique médiévale, la cinquième construction chrétienne sur le même emplacement.

La ville de Sées a été épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et, entre incendies et pillages, la seule cathédrale de l'Orne a traversé les guerres, comme la Guerre de 100 ans. Face aux dégradations, le monument a été restauré pendant le XIXe siècle. L'église cache plusieurs chefs-d'œuvre, notamment ses vitraux des XIIIe et XIVe siècles. Du style gothique normand, la nef est l'une des plus belles pièces de cette cathédrale.

Pratique. De 9 heures à 18 heures.