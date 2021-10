Ce dernier a également condamné ce récidiviste de 57 ans à 3 ans de suivi socio-judiciaire, à une obligation de soins, et à une inscription au fichier des délinquants sexuels sans oublier une indemnisation.

Il était accusé de violence et agression sexuelle sur sa compagne et agression sexuelle et attouchements sur les 2 filles de celle-ci, âgées de 12 et 14 ans, à Gandelain, en 2008 et 2009.

Il à 10 jours pour faire appel.