Restaurant : Le Passe-temps, rendez-vous des étudiants

A tout juste 200 mètres de l’université, le restaurant s’est fait une place en proposant des plats simples mais bien réalisés, à des tarifs abordables et dans une ambiance très sympathique.

Poire et kiwi sauce chocolat

Si l’extérieur est assez moderne, étalant quelques tables sur sa terrasse, l’intérieur est fait de briques apparentes et de bois, de banquettes "vieille époque" et d’une multitude d’horloges en tous genres (attention, elles ne sont pas à l’heure !). A la carte, pas besoin de formule pour un menu bon marché : on compte un choix alléchant de salades (7 à 10€), viandes (7 à 12€), hamburgers (6,50 à 10€) ou bruschettas (8€). Sans oublier des suggestions aux noms charmants, comme cette salade de feuilletés de tomates aux filets de rouget...

C’est le burger "montagnard" qui me convainc, et m’impressionne par son goût affirmé, accompagné de salade et de ratatouille. Il me reste après ça juste ce qu’il faut pour un dessert. Fromage blanc ? Tarte au chocolat ? Non, ce sera ce sobre poire et kiwi sauce chocolat. Tout simplement parfait : équilibré, goûtu, fin et original. Mes voisins de table quittent eux aussi cette bonne table plutôt ravis, avec un café gourmand parmi les moins chers de Caen : 3,90€. A la bonne heure !

Pratique. 7 rue du Gaillon à Caen. Tél. 02.31.86.83.97.