Orne. Municipales : combien de conseillers municipaux reste-t-il à élire ?

Un second tour sera organisé le dimanche 28 juin dans 43 communes de l'Orne, à l'issue du premier tour qui s'était tenu juste avant le confinement, le 15 mars dernier. Dans quatre communes de plus de 1 000 habitants (Alençon, Argentan, L'Aigle et La Ferté-Macé), tout reste à faire. En revanche, pour les communes de moins de 1 000 habitants au scrutin plurinominal, un second tour est parfois organisé alors qu'il ne reste plus qu'un conseiller à élire. Combien en reste-t-il dans votre commune ?

• Un à La Bellière, Chahains, Dame-Marie, Essay, Godisson, Neauphe-sur-Dives, Le Renouard, Saint-Germain-de-la-Coudre, Saint-Léger-sur-Sarthe et Vieux-Pont.

• Deux au Bosc-Renoult, aux Champeaux, à Champosoult, Habloville, Moutiers-au-Perche, Ticheville et Torchamp.

• Trois au Cercueil et à Héloup.

• Quatre à Boissei-la-Lande, Champsecret et La Chapelle-près-Sées.

• Cinq à Carrouges, Ménil-Hermei, Montmerrei et Saint-Brice-sous-Rânes.

• Sept à La Chapelle-Montligeon.

• Neuf à Saint-Germain-des-Grois.

• Onze au Merlerault.

• Quinze à Saint-Fraimbault.