Orne. Municipales : en route pour le second tour !

Dimanche 28 juin, sera disputé le second tour des élections municipales. Ce vote s'effectuera dans une situation inédite, alors que le premier tour aura été disputé trois mois et demi plus tôt, avec une abstention record. C'était le 15 mars, juste avant le confinement lié à l'épidémie de Covid-19.

Dans l'Orne, les Conseils municipaux de nombreuses communes ont été élus dès le premier tour, essentiellement dans les communes rurales, mais aussi à Flers, Vimoutiers, Gacé, Mortagne-au-Perche, Sées, Bagnoles-de-l'Orne, Domfront, Tinchebray. Ces Conseils municipaux ont été installés aussitôt le début du déconfinement.

En revanche, un second tour est nécessaire dans 43 communes du département de l'Orne. Parmi elles, un second tour est nécessaire dans quatre grandes villes.

À Alençon, c'est une quadrangulaire. Au premier tour, avec une participation de 37,87 %, Joaquim Pueyo à la tête de la liste "Ensemble Alençon 2020" est arrivé en tête (avec 34,94% des voix) devant Sophie Douvry "Alençon Autrement" (22,97%), le maire sortant Emmanuel Darcissac "Alençon l'union fait notre force" (20,09%) et Pascal Mesnil "Une gauche unie écologique et solidaire" (15,81%).

À Argentan, trois listes restent en lice pour le 28 juin. Au premier tour avec une participation de 43,89 %, le maire sortant Frédéric Léveillé "Agir ensemble pour Argentan" est arrivé en tête (43,41% des voix) devant Jean-Louis Carpentier "Argentannais changeons de cap ensemble !" (26,41%) et Karim Houllier "Argentan 2020 faisons-le ensemble" (22,59%).

À L'Aigle, triangulaire également pour le second tour. Au premier tour avec 41,55 % de participation, le maire sortant Philippe Van-Hoorne "Ensemble pour L'Aigle" est arrivé en tête (46,49% des voix) devant Serge Delavallée "L'Aigle notre ville" (38,69%) et Gérard Latinier "Rassemblement Aiglon" (14,82%).

À La Ferté-Macé, le maire-sortant Jacques Dalmont ne se représentait pas. Deux candidats seulement restent en lice. Au premier tour avec 54,16 % de participation, Michel Leroyer "Un nouvel avenir Fertois" est arrivé en tête (41,59% des voix) juste devant José Collado "Agir pour les Fertois construire le territoire" (41,39%). La liste arrivée en 3e position, menée par Yves Robillard, a décidé de ne pas se présenter au second tour.

Quel sera le taux de participation? Des citoyens peuvent redouter d'aller voter par peur d'être contaminé, même si les mesures sanitaires adéquates seront prises...