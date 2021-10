Rouen. Les contraintes sanitaires assouplies, le Théâtre à l'ouest rouvre ses portes

Au lendemain des annonces d'Édouard Philippe sur la phase 2 du déconfinement, Loïc Bonnet, directeur du Théâtre à l'ouest à Rouen et président de l'association des théâtres privés en région, confiait avoir la gueule de bois. En cause, des règles sanitaires très strictes qui ne lui auraient permis de remplir qu'un tiers de sa salle de 192 places. Depuis, ces règles ont été revues et assouplies. "Aujourd'hui, on peut vendre tous les rangs et, au lieu de deux sièges vides entre les spectateurs, on met un siège de vide entre groupe de spectateurs", explique-t-il. Et la nuance est considérable. Si vous venez en famille ou entre amis, vous pourrez donc désormais vous installer côte à côte. La jauge monte directement aux deux tiers de la salle. "Par contre, c'est port du masque obligatoire pour tout le monde pendant la durée du spectacle", précise Loïc Bonnet. Le ou les comédiens n'ont heureusement plus cette obligation.

Les comédiens excités

Et la plupart sont impatients de retrouver le public, même masqué. "Ils sont super excités. Ils n'ont pas joué depuis deux mois et demi et ça leur a manqué."

OYE OYE ! Le Théâtre à l'Ouest rouvre ses portes vendredi après 2 mois et demi de fermeture :-) Un bonheur de vous... Posted by Théâtre à l'Ouest on Tuesday, June 2, 2020

Loïc Bonnet n'avait pas encore annulé la plupart des spectacles qui étaient prévus en juin et n'a pas donc eu à trop ajuster sa programmation. Pour la reprise, le vendredi 5 juin, c'est Jérémy Charbonnel qui va ouvrir le bal, avant, le samedi, Gérémy Crédeville et Vanessa Kayo, puis, le dimanche, La guerre des sexes.