Rouen. La phase 2 ne fait pas que des heureux

Pour les salles de spectacle,

un effet d'annonce

Les salles de spectacle restent dans l'expectative et font face à l'impossibilité de mettre en place sur le terrain ce qui a été annoncé par le Premier ministre. "On peut rouvrir, mais dans le même protocole que celui qui a été décidé au cœur de l'épidémie", explique Loïc Bonnet, directeur du Théâtre à l'ouest et président de l'association des théâtres privés en région. "Dans ma salle, sur 192 places, je peux vendre 52 places. Moi, je suis une entreprise privée, je paye mes salariés comment ? Je vis de quoi ? Aucun théâtre ne va ouvrir dans ces conditions." Même réflexion à l'Opéra Rouen Normandie, qui accuse une perte sèche de 750 000 euros en deux mois. "La jauge de l'opéra passerait de 1 300 places à, au mieux, 340 ou 350 personnes. Ça rend l'ouverture très peu opportune", explique Loïc Lachenal, le directeur de l'opéra. La fin de saison est de toute façon annulée et la programmation se prépare "deux ans à l'avance". Pas question, en plus, de répéter pour des orchestres qui rassemblent parfois 200 personnes.

Les cinémas dans les starting-blocks

C'était une grande surprise, de l'aveu de plusieurs directeurs de salles obscures seinomarines. Selon les annonces du chef du gouvernement, les cinémas pourront rouvrir à partir du lundi 22 juin. "C'est une grande joie, car deux jours avant on parlait encore de juillet", confie Richard Patry, le patron des cinémas Noé. Presque "pris de court", il prévoit de mettre les bouchées doubles pour accueillir le public en respectant les consignes sanitaires. La solution envisagée ? Permettre aux personnes venues ensemble de s'asseoir les unes à côté des autres et laisser des sièges vides entre les différents groupes. "Si vous venez voir Mulan avec votre enfant, on ne va pas le faire s'asseoir à quatre mètres de vous", théorise Richard Patry, dont les salles ont enregistré "plusieurs millions d'euros de pertes" pendant le confinement.

Les boîtes de nuit, les grandes oubliées ?

"On est complètement dans le flou." C'est ce que retient Nicolas Lamotte, alors que les discothèques restent fermées au moins jusqu'à la fin juin. "Je ne m'attendais pas à rouvrir maintenant, je tablais même sur septembre", avoue le patron du So et du Moulin rose. "Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'ouvrir, mais de savoir dans quelles conditions", poursuit-il, regrettant que les établissements de nuit soient mis dans le même panier que les bars et restaurants, "avec des contraintes différentes". Si les autorités valident la réouverture des discothèques cet été, Nicolas Lamotte hésitera à ouvrir, alors que juillet et août sont des mois calmes. "Je préfère rouvrir à 100 % une fois que le virus sera maîtrisé plutôt que de faire les choses à moitié. Mais en attendant, je ne sais pas quoi dire à mes employés et à mes fournisseurs", conclut-il.