Caen doit enchaîner devant Tours

D'apparence, Tours, le nouvel adversaire à se dresser sur la route des Malherbistes ce samedi 29 septembre (14h), a tout de la proie idéale. Il est avant-dernier du classement de Ligue 2, reste sur deux nuls décevant Clermont et Sedan et n'a gagné qu'un match cette saison. Si les Tourangeaux n'ont jamais décollé de leur dix-neuvième place, c'est notamment en raison de leur extrême faiblesse à l'extérieur. Des quatre matchs disputés à l'extérieur, Tours n'a ramené comme meilleure performance qu'un nul.

Les autres résultats ? Trois défaites, neuf buts encaissés, aucun marqué. Monaco, Dijon et Châteauroux, trois équipes de la première moitié de tableau comme Caen, ont fait la loi chez eux. Le Stade Malherbe ne s'attend pourtant pas à une partie de plaisir, conscient de la nécessité dans laquelle Tours se trouve de prendre des points.

Effectif au complet côté caennais

"Ça ne sera pas facile", prévient Patrice Garande. Tous les matchs sont compliqués." La prestation réalisée à Laval et l'attitude qui l'a accompagnée sont pourtant des gages de sérénité. Avec un effectif au complet, doté en particulier de sa paire de récupérateurs Laurent Agouazi - Nicolas Seube, Caen avance avec de réelles certitudes. Les défauts aperçus contre Sedan et Le Mans ont semble-t-il été gommés. "Il y avait un tout petit peu moins d'agressivité, un tout petit peu moins de solidarité, un tout petit peu moins de générosité dans les efforts et les contre-efforts, notait Patrice Garande dernièrement. Au bout d'un moment, quand on a des résultats, quand on est installé, on fait un tout petit peu moins d'efforts. On est puni tout de suite."

Les Caennais se sont relevés sans réelle difficulté à Laval. En posant le jeu comme ils savent le faire, en épuisant leurs adversaires, ils trouveront à coup sûr la faille. Tours est à la fois la moins bonne attaque et la moins bonne défense du championnat.