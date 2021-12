CAEN-TOURS (1-3) : Malherbe doit encore patienter pour la Ligue 1

Comme à Brest quelques jours plus tôt, les Caennais ont d’abord refusé le jeu. Mais au contraire de leur déplacement en Bretagne, ils n’ont pas eu l’occasion d’ouvrir le score dès la 2e minute. Les visiteurs du jour étaient tout à leur avantage de faire le jeu et suite à un bon mouvement venu de la gauche, Baptiste Santamaria trouvait l’ouverture (0-1, 10e). Dans un match sans action, Andy Delors faisait la différence en contre grâce à un excellent contrôle, avant de trop croiser sa frappe devant la cage bas-normande (30e).

Le jeu caennais devenait ensuite plus fluide et les Bleu et Rouge s’offraient enfin leurs premières occasions. Sur l’une d’elles, Jean Calvé centrait pour Mathieu Duhamel, mais l’attaquant malherbiste ne put bien ajuster sa tête (35e). C’était encore un peu juste.



Au retour des vestiaires, les Caennais n’avaient d’autre choix que de partir à l’attaque. Et sur la première offensive, ils étaient tout près d’égaliser quand d’un geste génial, une retournée, Mathieu Duhamel voyait sa reprise venir frapper la transversale (54e). La chance des Malherbistes était passée car sur l’action qui suivit, Andy Delort obtint un pénalty qu’il transforma (0-2, 52e). Youssef Adnane était même tout proche de tripler la mise, mais Damien Perquis se couchait parfaitement (59e).



Patrice Garande injectait un peu de sang frais dans son jeu, avec les entrées de Jonathan Kodjia, puis de Mathias Autret. Et c’est ce dernier qui s’en alla contourner toute la défense adverse pour une passe en retrait impeccable que l’ancien Cherbourgeois glissa au fond des filets (1-2, 70e). C’était alors parti pour 20 minutes de folie. Les occasions de but se succédaient devant la cage adverse. En vain. Et sur un contre Yao Kouakou servait Billy Ketkeophomphone qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (1-3, 86e), douchant les espoirs caennais.



Compte tenu des autres résultats et notamment de celui de Nancy contre Angers (3-1), le Stade Malherbe n’est pas encore assuré de monter en Ligue 1. Il ne faudra pas manquer la réception de Nîmes ce mardi 13 mai.



La feuille de match

CAEN-TOURS : 1-3 (0-1)

20 027 spectateurs

Caen : Perquis - Appiah, Wague, Pierre, Calvé - Saez (Autret, 65e), Kanté (Seube, 75e), Fajr - Nangis (Kodjia, 54e), Koïta, Duhamel

Tours : Maubleu - Diawara, Fontaine, Schwechlen, Gradit - Santamaria (KouakouBerenguer, Bergougnoux (Ketkeophomphone, 79e), Cetout - Delort, Adnane (Chavalerin, 75e)

BONUS : Revivez les 4 buts de la rencontre avec Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé aux commentaires