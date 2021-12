Pour la première fois de la saison, un match organisé au stade Michel d'Ornano se joue à guichets fermés. La forme actuelle de l'équipe malherbiste qui reste sur six victoires et qui n'a plus besoin que d'un point pour monter en Ligue 1, n'y sont pas étrangers. Plus aucun billet n'est à vendre depuis 11 heures ce vendredi matin.

La rencontre débute à 20h30