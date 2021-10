Renaissance de Mondeville : la musique en fil rouge

Le 14 octobre, les chansons d’Annette Banneville et Denis Monjanel s’attaquent aux peurs des enfants avec le joli spectacle "Sans mes chaussettes". En novembre, ne manquez pas mardi 20 et mercredi 21 une nouvelle version d’Antigone, par l’Agence de Voyages Imaginaires et son clown Séraphin.

Mardi 27, laissez-vous séduire par la délicieuse voix de Youn Sun Nah, artiste de jazz surprenante d’origine coréenne.

Enfin, le 7 décembre, l’orchestre Régional de Basse Normandie vous embarque pour un voyage musical dans l’Amérique du XXème siècle avec son concert "Western Symphonic". L’occasion de fêter leurs 30 ans autour d’une exposition de photos de leurs concerts donnés à La Renaissance.

Pratique. La Renaissance, 4, rue de l’Hôtellerie à Mondeville. Tél. 02.31.35.65.94