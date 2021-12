Mondeville : la programmation du théâtre de la Renaissance

Coup de projecteur sur le théâtre de la Renaissance à Mondeville qui alterne les arts du spectacle et fait venir de grandes figures de la scène française.

Théâtre

Le 7 février, la parole est donnée à ces "invisibles", les migrants du Maghreb arrivés en France après la Seconde guerre mondiale, retraités du bâtiment et de l’industrie. Une pièce sociétale écrite par Nasser Djemaï à partir de témoignages multiples. Dans un autre genre, Dominique Rongvaux, prouve qu’un autre monde est possible, le 9 avril, grâce à son adaptation de "L’Eloge de l’oisiveté" de Bertrand Russel.

Musique

L’Orchestre Régional de Basse-Normandie nous propose d’abord un concert des œuvres d’Erik Satie, le 22 février. Avant d’accompagner, le 18 avril, Jean-François Zygel. Ce dernier tente de nous faire comprendre pleinement la construction des œuvres majeures du répertoire et cette fois-ci, il s’agit de découvrir sous un nouveau jour la Symphonie n°5 de Schubert. Le 4 avril, Arthur H offre une lecture musicale des grands auteurs antillais, tel Aimé Césaire, pour une mise en lumière de "L’Or noir".

Danse

Du cirque qui repose sur le corps de quatre hommes, mu par leur agilité et leur force. "Face Nord" est un spectacle sensible et beau, présenté par la compagnie "Un loup pour l’homme" le 13 et 14 mars. Entre capoeira et hip hop, le chorégraphe Hervé Koubi présentera le 26 mars "Ce que le jour doit à la nuit", travail réalisé autour de danseurs algériens et burkinabés venus de la danse de rue.

Pratique. Programme complet sur www.larenaissance-mondeville.fr ou par téléphone au 02 31 35 65 94.