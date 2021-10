La "crème de la Meeuh zik" en tournée

Au Cargö, jeudi 4 octobre, venez écouter gratuitement trois groupes montants sur la scène nationale. A Drift puise son inspiration dans le folk et la pop délurée anglo-saxonne. Bubu Bricole, quant à lui, est un inventeur fou qui se sert de tout et n’importe quoi comme instrument et fait de son concert un véritable show !

Enfin, Clockwork Of The Moon est une joyeuse chorale folk qui semble tout droit sorties du désert californien. Le 17 octobre, au Big Band Café d’Hérouville, vous pourrez découvrir The Shellys, avec déjà de nombreux tubes à son actif, Born In Alaska, un groupe de Saint-Lô et Last Barons, du rock jazzy.

Pratique. Jeudi 4 (au Cargö) et mercredi 17 octobre (au BBC). Concerts gratuits. www.cr-basse-normandie.fr