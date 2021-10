Semaine d'avant-premières au méga CGR de Cherbourg

Durant toute la semaine, profitez des avant-premières du méga CGR à Cherbourg. Vous aurez jusqu'à 2 mois d'avance sur la date de sortie de ces films !

- Mardi 25 septembre : Les seigneurs à 20h (sortie officielle: 26 septembre)

- Mercredi 26 septembre : Kirikou et les hommes et les femmes en 2D à 13h45 (sortie officielle: 3 octobre)

- Jeudi 27 septembre Populaire à 20h (sortie officielle: 28 novembre)

- Vendredi 28 septembre soirée spéciale Taken: Taken 1 + Taken 2 (sortie officielle: 3 octobre) dès 20h

Vous pouvez réserver dès à présent, et aussi par internet sur www.cgrcinemas.fr/cherbourg

Ecoutez le programmateur David Chouippe nous présenter tous ces films: