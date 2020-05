Rouen. Il se jette dans le vide et chute d'une hauteur de 10 mètres

Il aurait pu se faire très mal. Le samedi 30 mai, vers 11h, rue Louis Ricard, à Rouen (Seine-Maritime), un homme, qui menaçait de se jeter dans le vide du 3e étage d'un immeuble, a escaladé un lampadaire d'éclairage public à proximité immédiate de sa façade, à l'arrivée des pompiers. Quand les secours ont essayé de l'approcher, il s'est jeté dans le vide et a chuté d'une hauteur de 10 mètres. Heureusement, les secours avaient anticipé en tendant une bâche au sol pour amortir le choc. Résultat : l'homme n'est que légèrement blessé et présente quelques plaies et contusions. Mais, rien de grave. Il a ensuite été transporté au CHU de Rouen.

11 sapeurs-pompiers et 4 engins ont été mobilisés durant cette opération.