Laval-Caen (1-2) : Malherbe a su réagir

Les Caennais ont su se remettre d'une entame de match compliquée, durant laquelle ils ont concédé l'ouverture du score au bout de seulement sept minutes. Fayçal Fajr a démontré à cette occasion son statut de joueur incontournable en amenant les deux buts malherbistes.

Ses coup-francs ont trouvé tour à tour Laurent Agouazi, profitant d'une balle mal renvoyée par la défense lavalloise (11') et Molla Wagué de la tête (23'). Mathieu Duhamel, Livio Nabab et Raphaël Guerreiro ont manqué de peu le but du KO en deuxième mi-temps, mais Caen est bel et bien reparti de l'avant. "Au-delà de la victoire, on a retrouvé certaines vertus qu'on avait un peu perdues", retient Patrice Garande sur le site officiel du club.