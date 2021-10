Alençon qui coule en football en encaissant 14 buts sur deux matchs, Flers qui assure pour son retour en DH, Said Lazare qui remporte les 10km des Foulées des Andaines ou encore du tennis du table et du basket au programme des Tops et Flops dans l'Orne...

Réécoutez les Tops et Flops Orne de ce lundi 24 septembre :