Alençon. Au Bureau et Starbucks : Emmanuel Darcissac répond à ses opposants

Le maire LREM d'Alençon Emmanuel Darcissac a essuyé des critiques venues de droite comme de gauche, après l'annonce de l'installation d'une brasserie Au Bureau et d'une restauration rapide Starbucks, dans le centre-ville.

L'élu réagit dans un communiqué : "avec la réalisation de logements dans le bâtiment historique de La Poste, l'installation d'activités tertiaires dans les anciens locaux de la Banque de France, ce sont parmi les plus emblématiques bâtiments vacants du cœur d'Alençon qui vont impulser une reprise d'activités". Et de justifier : "Alençon doit pouvoir avancer, saisir les opportunités et se projeter. On n'a jamais aidé un secteur en étant frileux et sur la défensive. L'attractivité du centre-ville sera vertueuse et fera venir les chalands dans l'intérêt de l'ensemble des commerces." Et de conclure : " Voter contre ce projet c'est voter contre Alençon, sa jeunesse et son dynamisme. Aucune ville ne refuserait pareille opportunité. Les appétits de pouvoir, le désir de revanche de ceux qui se sont prononcés contre les aveuglent et sont néfastes pour la ville".