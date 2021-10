Basket : Mondeville démarre en fanfare

Les basketteuses mondevillaises ont attaqué leur saison pied au plancher. Elles ont écrasé, presque humilié, le Hainaut Basket 71-40, dimanche 23 septembre à Paris. "On a l'avantage de jouer un peu à domicile ici, parce qu'on a beaucoup de joueuses d'origine parisienne, indique Hervé Coudray. Ça les transcende un petit peu."

Les Mondevillaises ont démontré de quoi elles étaient capables avec cette dose de motivation supplémentaire. Si le Hainaut a sorti une prestation extrêmement terne, ce n'est pas seulement parce qu'il lui manquait quelques joueuses et que son effectif n'est pas amené à jouer les premiers rôles. C'est surtout en raison de la partition délivrée par son adversaire. "On a bien défendu et c'est notre base", commente sobrement KB Sharp.

Une Sharp tranchante

Bien défendu ? C'est peu de le dire ! Les Hennuyères n'avaient inscrit que sept points après dix minutes de jeu, quinze après vingt minutes et vingt-quatre après trente. Mondeville, malgré la non-qualification de Binta Drammeh, menait alors de trente-sept points (24-61). Emmené par une KB Sharp diablement efficace malgré une légère blessure subie la veille à l'entraînement (8/11 au tir dont 4/6 à trois points), Mondeville s'est aussi appuyé sur son secteur intérieur pour faire la différence. Giedre Paugaite, Laetitia Kamba et Mima Coulibaly cumulent trente-six points à elles trois. L'ensemble a brillé par sa qualité défensive, sa maîtrise et son application.

"On était vraiment concentrées sur ce match parce qu'on sait que l'Open est vraiment particulier, il y a beaucoup de distractions, beaucoup de monde", explique la franco-américaine. Mondeville, qui a lâché un peu de lest dans le dernier quart-temps, commence très fort. De quoi donner quelques frayeurs à son prochain adversaire, Toulouse. Les Normandes s'y déplaceront samedi 29 septembre (20h) pour une rencontre à première vue sans grand danger. Les Toulousaines, promues en Ligue féminine, ont été balayées 65-45 par Montpellier à l'Open. Elles lutteront pour le maintien cette saison. Mondeville est attendu dans d'autres sphères.