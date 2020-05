Seine-Maritime. Foot : Qui va terminer premier, qui va se classer dernier ?

En Seine-Maritime, les footballeurs de niveau départemental espèrent une publication prochaine des classements officiels. "Beaucoup de dossiers sont encore en cours d'instruction et des procédures d'appel nous parviennent encore. Et quand je vois que la Ligue 2 pourrait éventuellement passer à 22 équipes, je me dis que nous avons bien fait de ne pas communiquer trop rapidement. Car si cette décision venait à être actée, il y aurait un effet boule de neige. Il y aurait probablement des accessions dans tous les étages inférieurs", explique Jean Liberge, le président du District de football de Seine-Maritime, à nos confrères du journal Le Courrier Cauchois. L'instance départementale devrait lever le voile sur les classements, le 15 juin.