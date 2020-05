Rouen. Le CHU ouvre deux sites de dépistage du Covid-19

La montée en puissance des tests de dépistage du Covid-19 se poursuit.

Dans un communiqué, le CHU de Rouen annonce l'ouverture d'un nouveau centre de prélèvements PCR sur deux sites, à l'hôpital Charles-Nicolle de Rouen et à l'hôpital Saint-Julien de Petit-Quevilly.

Le centre de consultation et de prélèvement de l'hôpital Charles-Nicolle est ouvert depuis le début de la crise, uniquement sur rendez-vous. Le second, à l''hôpital Saint-Julien, doit permettre cette fois de se faire dépister sans rendez-vous, chaque jour entre 12h45 et 19h45, dès lundi 25 mai, uniquement sur prescription médicale.

Des tests sur prescription

Les résultats des tests PCR, par prélèvement nasal profond, sont connus en 24 h.

Les personnes qui présentent des symptômes doivent se signaler auprès de leur médecin traitant ou au 116 117.