Le Havre. Clo et Tim profitent du confinement pour réaliser leur premier clip

Chloé, 20 ans, et Timothé, 21 ans, sont frère et sœur. Originaires du Havre, ils ont profité du confinement pour réaliser un projet qui leur tenait à cœur : réaliser une chanson et en faire un clip. Elle est étudiante à Paris et lui s'occupe de l'organisation d'un événement pour le diocèse de Rouen prévu en janvier 2021. Par manque de temps, ils n'avaient jamais osé se lancer dans la composition.

Ils avaient certes déjà écrit une chanson il y a sept ans, mais pour le cercle privé. Chloé et Timothé se sont retrouvés confinés tous les deux au Havre et, pour ces passionnés de musique, l'occasion était trop belle. Le frère et la sœur ont l'habitude de faire de la musique ensemble. Ils ont tous les deux fait dix ans de conservatoire.

Le confinement a été un déclic. La chanson s'appelle Écoute-moi. Le clip a été réalisé grâce à une vingtaine de bénévoles qui se sont filmés dans toute la Normandie. Le clip a été vu plus de 10 000 fois sur les réseaux sociaux, un beau succès. Clo et Tim (c'est leur nom de scène) ont maintenant une page Facebook et une chaîne YouTube.