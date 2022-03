Yvetot. Début d'incendie au centre E.Leclerc

Faits Divers. Un début d'incendie s'est déclaré au centre E.Leclerc d'Yvetot, le mercredi 13 mai vers 9 heures. Le feu a pris dans un four à pizza, indique la direction du magasin (les pompiers avaient évoqué un four à pain). Le sinistre a été maîtrisé par le personnel de l'enseigne. Les pompiers ont procédé aux reconnaissances. Une fumée importante se trouvait dans une réserve, mais elle s'est dissipée par simple aération. Il n'y a pas de blessé et l'activité commerciale du magasin n'a pas été perturbée.