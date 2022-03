Musique. Bono, le leader du groupe U2 dévoile sa playlist pour ses 60 ans

À 60 ans, Bono ne peut pas se passer de musique. Chanteur et leader emblématique du groupe U2, il a dévoilé sa playlist sur Spotify.

https://open.spotify.com/playlist/4l6Ch223YGtljfLNVa05N0

Au menu, beaucoup de rock avec les Sex Pistols, les Rolling Stones ou Bruce Spreegsteen. Plus surprenant, Bono aime aussi le lyrisme de Luciano Pavaroti et s'autorise même quelques classiques du rap avec Jay-Z et Kendrick Lamar. Les Français de Daft Punk sont en bonne place dans cette sélection, tout comme Lady Gaga !