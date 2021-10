Des spectacles pour animer la foire de Caen

D’édition en édition, les spectacles, danses et autres présentations se font plus présents dans les halls et les allées. Il suffit alors de se procurer le programme du jour auprès des différents points d’information pour s’y retrouver. Ateliers culinaires, concerts, spectacles, ou encore éducation canine sont au menu. Ces animations sont toujours gratuites.

Deux artistes marquent incontestablement l’édition 2012 de la foire internationale de Caen. La danseuse et conteuse Céline Ripoll (photo) invite qui la regarde à voyager dans les îles du Pacifique. Son compagnon, Varua Nahoe Pont, originaire de l’île de Pâques, fait partager la culture de cette région si lointaine, à travers son atelier sculpture.

Des troupes de danseurs polynésiens jaillissent par surprise dans les allées de la foire. Elle en ressort à chaque fois pleine de tonus. Il ne manque plus que des cours de danse pour un public tout acquis.

