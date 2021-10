Shakira enceinte du footballeur Gérard Piqué

La chanteuse colombienne Shakira est enceinte de son premier enfant.

Shakira (34 ans) met donc un terme aux rumeurs via son Twitter, son Facebook et son site internet en annoncant officiellement sa grossesse, avec le footballeur Gerad Piqué (24 ans) défenseur du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne.

Shakira sera normalment membre du jury de The Voice aux Etats-Unis au printemps prochain.

Le message de Shakira:

Comme certains d’entre vous le savent peut-être, Gerard et moi sommes très heureux de l’attente de notre premier enfant ! A cet instant, nous avons décidé de donner priorité à ce moment unique dans nos vies et de reporter toutes les activités de promotion planifiées dans les prochains jours.



Cela signifie que que je ne serais pas capable de faire partie du IHeartRadio Music Festival mais je suis certaine que ce week-end à Las Vegas sera spectaculaire et je suivrais tout ça de très près.



J’aimerais remercier Clear Channel et mes fans pour leur amour constant et leur compréhension.



Gros bisous et je vous verrai très bientôt!

Shakira