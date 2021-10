Jean Lambert-wild : "un engagement poétique et politique"

Vos attentes pour cette saison...

"Chaque saison est un engagement poétique et politique. Un engagement envers le public et envers les artistes. J’ai hâte d’entendre les murs de la Comédie de Caen résonner des rires qui étouffent les inutiles angoisses, des doutes qui apprennent à penser, des générosités qui transforment les petits gestes en nécessité, des quelques larmes qui anoblissent l’étrange sortilège d’être en vie."

La Comédie de Caen étend son influence.

"L’année passée fut très importante en termes de création et de fréquentation. C’est plus de 200 représentations qui furent données la saison dernière en France et à l’étranger. Les partenaires et les villes coopérateurs qui accompagnent notre projet sont de plus en plus nombreux. Ce succès appartient au public et à notre l’équipe."

Quelle place occupe selon vous la Comédie de Caen ?

"C’est l’une des institutions-pivots de Caen dont nous accompagnons la politique culturelle comme à Hérouville. C’est aussi l’un des moteurs de la création théâtrale en France."