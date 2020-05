[Podcast]. Le Club Foot fait son retour en vidéo !

Retrouvez le Club Foot en mode confiné et surtout en vidéo, ce lundi 4 mai 2020 ! L'arrêt des championnats partout et à tous niveaux : les conséquences sportives, économiques et sociales pour les clubs de Normandie, qu'ils soient professionnels, comme le SM Caen et le Havre AC, ou amateurs, de la N1 aux Districts, tous ont été passés en revue avec les premières projections. Autour de Sylvain Letouzé : Thibault Deslandes (Tendance Ouest), Julien Caillard (RTL) et Mathieu Billeaud (Foot Normand).

