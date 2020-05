Seine-Maritime. La présence d'un loup se confirme

Les autorités restent encore prudentes mais les observations et analysent semblent confirmer la présence d'un loup dans le département de Seine-Maritime. Une observation du 8 avril dernier à Londinières était déjà probante, mais l'animal peut être confondu avec d'autres espèces de chien.

Depuis cette date, "quatre attaques sur ovins et une prédation sur chevreuil ont été signalées sur les communes de Fesques, Osmoy-Saint-Valery et Mesnil-Follemprise", explique la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué. Une enquête de territoire a également permis de prendre connaissance d'autres signalements, certains remontant jusqu'à novembre 2019.

Une hypothèse à confirmer

Des agents de l'Office français de la biodiversité et de la Direction départementale des territoires et de la mer se sont rendus sur les lieux des attaques pour enquêter et effectuer des prélèvements qui pourraient confirmer le passage de l'animal (poil, empreintes, excréments). Le constat est clair sur l'analyse des animaux tués par le prédateur :

"une mise à mort par morsure puissante à la gorge et avec consommation systématique de parties charnues sur une ou plusieurs victimes", caractéristique d'un loup. Le territoire de 80 km2 associé aux faits est aussi cohérent avec le mode de vie de l'animal.

Malgré tout, "l'hypothèse sera confortée par les éventuels événements à venir", précise la préfecture avec notamment de meilleurs clichés et le résultat des analyses génétiques. Les observations ne permettent pas par ailleurs de "considérer le département comme une zone de présence permanente de l'espèce".

Une cellule de veille "loup" va d'ores et déjà être mise en place. Elle doit permettre une "large consultation entre les différents acteurs du territoire (monde associatif, fédération de chasse, chambre d'agriculture, services de l'État…)" pour redéfinir des modalités à mettre en œuvre sur le terrain.

Le loup est une espèce strictement protégée, en France comme en Europe.