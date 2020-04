Neufchâtel-en-Bray. Un loup aurait été photographié : une première depuis un siècle

Un loup gris aurait été photographié à Londinières près de Neufchâtel-en-Bray dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril, "une première depuis plus d'un siècle" a indiqué le préfet de Seine-Maritime dans un communiqué.

L'animal aurait été pris en photo par un appareil automatique qui permet d'observer la faune dans la nuit. Les clichés ont été transmis le 12 avril à des experts de l'Office français de la biodiversité (OFB), qui "ont pu authentifier cette observation comme étant très probablement celle d'un loup gris" toujours selon la même source. En revanche, "la qualité des images fournies et considérant que de nombreuses races de chiens peuvent présenter un gabarit et des teintes de pelage similaires à celui d'un loup, cette expertise est à considérer avec quelques réserves". La préfecture de Seine-Maritime précise que cette espèce est caractéristique de celles en phase de dispersion, "un phénomène qui intervient deux fois dans l'année, au printemps et à l'automne." Ils parcourent parfois plus de 1 500 km.