Normandie. Le chômage bondit de 8 % en mars

Les chiffres du chômage ne sont plus publiés tous les mois, mais tous les trimestres, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Néanmoins, au regard de la situation exceptionnelle liée au Covid-19, ceux du seul mois de mars 2020 ont également été publiés ce lundi 27 avril.

Sans surprise, l'épidémie a d'ores et déjà un impact certain sur l'emploi. En Normandie, le nombre de chômeurs sans aucune activité bondit de 8,3 % fin mars par rapport au mois précédent. Cela représente 12 780 personnes de plus inscrite à Pôle Emploi, en catégorie A. Quand on prend en compte les catégories A, B et C, l'augmentation grimpe à 8,8 % par rapport à fin février. La majorité des nouveaux demandeurs inscrits le sont en raison d'une fin de contrat (23 %), 15 % terminent une mission intérim.

La Manche particulièrement impactée

Sur l'ensemble du premier trimestre de 2020, le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 0,9 % en Normandie, en catégorie A, par rapport aux trois derniers mois de 2019. Dans le détail, Pôle Emploi enregistre + 2,2 % de chômeurs dans la Manche, + 1,2 % dans l'Eure, + 0,8 % dans l'Orne, + 0,7 % dans le Calvados et + 0,6 % en Seine-Maritime. Sur un an, le nombre d'inscrits baisse de 2,2 %.

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 0,8 % au premier trimestre.