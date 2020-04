Le Havre. Violences conjugales : des salles d'accueil dans les centres commerciaux

Le confinement a eu comme conséquence l'augmentation des violences au sein des familles. En Seine-Maritime, le préfet fait état de 30 % de violences supplémentaires faites aux femmes. C'est même plus au Havre, presque 50 %. La cité Océane a mis en place un dispositif pour permettre aux victimes de se signaler plus facilement en ces temps de confinement. Des lieux d'accueil sont ouverts dans des centres commerciaux (Auchan Mont-Gaillard, Auchan Montivilliers et centre Coty). À la galerie Grand Cap (Auchan Mont-Gaillard), le dispositif sera pérennisé même après le lundi 11 mai. Le département travaille à généraliser cet accueil dans d'autres centres commerciaux de Seine-Maritime, notamment dans le secteur de Rouen.

Les victimes de violences conjugales peuvent toujours appeler le 39 19 ou le 17 – le 119 pour les enfants.