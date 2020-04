Le Havre. Violences conjugales : un dispositif d'alerte dans les centres commerciaux

Pour les femmes victimes de violences conjugales, un dispositif d'accueil éphémère est mis en place dans des centres commerciaux du territoire du Havre.

Ainsi, afin de venir en aide aux victimes de violences conjugales qui peuvent être confinées avec leur agresseur, un dispositif d'alerte et d'accompagnement est installé dans trois centres commerciaux : La Lézarde (Auchan Montivilliers), Grand CAP (Auchan Mont Gaillard) et René Coty (Centre-ville, Monoprix). Les personnes victimes de violences conjugales peuvent demander de l'aide aux points d'accueil et aux agents de sécurité. Elles seront alors accompagnées vers un espace confidentiel mis à leur disposition pour téléphoner aux associations locales spécialisées d'aide aux victimes : Avre 76 et l'Association femmes et familles en difficultés (AFFD). Ce dispositif est proposé jusqu'à la fin du confinement et a vocation à être étendu à d'autres territoires de la Seine-Maritime.

Même en ces temps de confinement, les victimes peuvent appeler le 17 (ou envoyer un SMS au 114).