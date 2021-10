Forum de la mobilité et du logement à Saint-Lô

La Mission locale du Centre Manche en partenariat avec Saint-Lô Agglomération et l'Association de gestion du Centre Social Marcel Mersier, organise le troisième Forum de la mobilité et du logement.

Cette manifestation a pour objectif de faire découvrir aux jeunes de 16 à 26 ans et à l'ensemble des demandeurs d'emploi et des scolaires du territoire les moyens de transports existants, les aides et les solutions pour se déplacer et se loger de manière autonome.

Rendez-vous au Centre Mersier (45 rue des Tilleuls) à Saint-Lô le mercredi 19 septembre de 14h à 16h.