Forum "Mobilité logement" ce jeudi à Cherbourg

Jeudi, c'est le 1er forum Mobilité Logement organisé par la MEF du Cotentin, en partenariat avec le CLLAJ de l'agglomération cherbourgeoise. Ouvert à tous, ce forum a pour objectif d'informer sur les moyens de transports existants, les aides et solutions pour se déplacer et se loger de manière autonome et faire des économies.

Rencontrez directement sur place les partenaires qui vous guideront dans vos démarches et vous donneront de nombreux conseils. Apprenez aussi à être éco-responsable.

Vous pourrez également tester un simulateur d'éco-conduite et gagner de nombreux lots par tirage au sort (un vélo, une formation au permis de conduire...)

RDV jeudi 19 septembre, de 14h à 18h à la salle des fêtes de Cherbourg place centrale. C'est gratuit.

Ecoutez Virginie Juault de la MEF, nous présenter ce forum: