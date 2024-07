[Photos] Nord-Cotentin. Des vélos à assistance électrique en libre-service dans trois villes

Un nouveau service proposé par le réseau de mobilités Cap Cotentin ! Depuis vendredi 5 juillet, la location de Vélos à assistance électrique (VAE) en libre-service est possible à Bricquebec, Cherbourg et Valognes.

105 vélos pour commencer

Au moins 105 vélos de ce type ont été déployés pour commencer : 80 à Cherbourg-en-Cotentin, 20 à Valognes et cinq à Bricquebec. Pour trouver ces deux-roues dans la cité portuaire, 13 stations électrifiées et 150 arceaux d'accroches ont été disposés à proximité des stations intermodales et du Bus nouvelle génération (BNG) ou près de la gare SNCF. A Valognes, on compte cinq stations électrifiées et une station dite "passive" représentant 39 arceaux au niveau de la gare SNCF, du complexe Marcel Lechanoine et du centre aquatique Les Bains du Cotentin, sur la place du Château, à l'hôpital et sur la zone d'activité d'Armanville. A Bricquebec, les vélos se trouvent dans le bourg.

La présentation de ce nouveau service proposé par Cap Cotentin a eu lieu vendredi 5 juillet. - Cap Cotentin

Une autonomie de 50 à 70km

Ce service financé par l'Agglomération du Cotentin est conçu pour un usage grand public avec une autonomie de 50 à 70km par vélo. La durée d'une location est limitée à 12h par trajet. "Avec ce nouveau service, nous souhaitons offrir une solution de mobilité alternative pour effectuer des trajets courts", note Stéphane Barbé, conseiller délégué en charge des mobilités alternatives. "Cela permettra par exemple de désengorger les parkings en gare ou en point d'arrêt, mais aussi rendre désirables et possibles les trajets de moins de 5km à vélo. Le tarif fixé à 1€ l'heure s'intègre à l'offre Cap Cotentin." Des tarifs mensuels ou annuels sont également prévus avec une dégressivité pour les moins de 26 ans et les abonnés.

Les élus ont pu tester ces nouveaux vélos vendredi 5 juillet. - Cap Cotentin

Comment prendre le vélo : trois possibilités

Trois possibilités s'offrent pour utiliser ces vélos : soit par l'application "Cap Cotentin Vélo" et/ou directement sur Internet ; soit par SMS, l'usager envoyant le numéro de vélo choisi par SMS au 07 555 36 999 et recevant un SMS en retour immédiat avec le code de déblocage à saisir sur le vélo ; soit avec le Pass Mobilités de Cap Cotentin.

Au total, c'est 105 vélos à assistance électrique disponibles, dont 80 à Cherbourg-en-Cotentin. - Cap Cotentin

Pratique. Tarifs : l'heure pour 1€ ; forfait mensuel, 9€ - 4,50€ tarif réduit (moins de 26 ans ou abonnés Cap Cotentin) - ou forfait annuel, 40€ - 20€ tarif réduit.