Cherbourg. La réouverture du quai de Caligny marque la fin du chantier du Bus nouvelle génération

Il y a effectivement encore quelques travaux de finition, mais le plus gros est fait. La réouverture à la circulation dans les deux sens du quai de Caligny à Cherbourg a marqué, mercredi 10 avril, l'aboutissement du chantier du Bus nouvelle génération (BNG). Ce projet a permis de renouveler les réseaux et la voirie, et développer de nouvelles mobilités avec plus de pistes cyclables, de lieux réservés aux piétons et de stations pour les bus.

Les élus ont inauguré, jeudi 11 avril, la réouverture du quai de Caligny qui met fin au chantier du BNG.

"Je salue la patience de nos concitoyens face à ces difficultés"

Le futur réseau de Cap Cotentin sera lancé officiellement le 26 août prochain. "Avec la fin de ce chantier hors-norme, c'est la fin d'efforts importants consentis par nos concitoyens chaque jour pour se déplacer dans la ville de Cherbourg", a réagi jeudi 11 avril, lors de l'inauguration des travaux, le président de l'Agglo du Cotentin, David Margueritte. "Je salue leur patience face à ces difficultés de circulation durant les 20 mois de travaux."

De beaux aménagements, situés quai Alexandre III, à Cherbourg.

Quelques perturbations à prévoir

Quelques travaux restent malgré tout à prévoir, avec des perturbations. Le pont Tournant sera fermé du lundi 22 au vendredi 26 avril. Il est prévu aussi quelques légères perturbations pour le quai en mai.