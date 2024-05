[Photos] Manche. Un nouveau centre aquatique va ouvrir ses portes en juin

Le nouveau centre aquatique de Valognes "Les Bains du Cotentin" a été inauguré jeudi 23 mai en présence de David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, ou encore de Xavier Brunetière, préfet de la Manche. Ce nouvel équipement ouvrira ses portes au public lundi 24 juin. Les travaux avaient débuté le 13 décembre 2021.

L'inauguration du centre aquatique de Valognes a eu lieu jeudi 23 mai. - Agglo du Cotentin

Que propose cette nouvelle piscine ?

Le centre aquatique se compose d'espaces de bien-être et polyvalent avec bassin ludique et quatre lignes de nage de 25 mètres, de toboggans aquatiques dont un de 65 mètres, une pataugeoire pour les petits, un bassin nordique à l'extérieur de 25 mètres avec cinq lignes de nage et un sas d'accès depuis l'intérieur, ainsi que des plages minérales et végétales.

Les 90 000 entrées par an sont visées par l'Agglo du Cotentin : 37 000 pour les scolaires, 5 000 pour les cours, et jusqu'à 10 000 entrées en fonction des activités qui seront proposées. Le coût du projet s'élève à plus de 21 millions d'euros, dont plus de 12 millions financés par l'Agglo du Cotentin. Ce sont au total 51 entreprises qui ont travaillé sur ce chantier gigantesque.

Pratique. Tarifs : 4,90€ pour un adulte et 3,90€ pour un enfant âgé de 3 à 18 ans.