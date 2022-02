Le Havre. Allons-nous vers une saison touristique blanche ?

À quoi vont ressembler nos vacances d'été ? Où allons-nous pouvoir partir ? Les hôtels, gîtes, restaurants et autres seront-ils ouverts ? Alors que le gouvernement, ce vendredi 24 avril, a donné rendez-vous fin mai aux restaurateurs pour évoquer un calendrier de reprise, les professionnels du tourisme se posent beaucoup de questions. Ils craignent une saison catastrophique.

Au Havre, Benoît Remy, le directeur de l'office de tourisme, espère des réouvertures à partir de la mi-juin. Mais il le sait, la saison s'annonce très particulière. "On va tourner au ralenti." Une saison blanche ? "Il faut être réaliste et l'accepter." Les touristes qui avaient déjà effectué des réservations (avant le confinement) ont très peu annulé leur séjour, ils sont dans l'attente. Autres interrogations, le tourisme d'affaires (de septembre à décembre) pour lequel, pour l'heure, il n'y a pas eu d'annulation, et bien sûr les croisières. "On est là sur un marché international. Les croisiéristes doivent trouver des ports ouverts. Je ne sais pas quand on pourra revoir un paquebot dans le port du Havre."