Musique. Vianney annonce son retour et une nouvelle chanson

Pour les fans, l'attente a été longue. Cela fait maintenant plus d'un an que Vianney était en retrait sur les réseaux sociaux et globalement dans sa carrière musicale. Outre le fait qu'il ait collaboré avec Boulevard des Airs l'été dernier sur le titre Allez reste, il souhaitait faire une pause et prendre du temps pour lui, mais personne n'était en mesure de donner la durée de cette pause ainsi que la date de son possible retour.

Une absence qui appartient désormais au passé, puisque l'artiste a déjà repris le chemin du studio et a annoncé une bonne nouvelle sur son compte Twitter. Tout d'abord, pour préciser qu'il avait seulement quitté les réseaux sociaux et non son public, puis par le biais d'une vidéo pour nous dévoiler la date de sortie de sa nouvelle chanson. Elle est prévue pour le 7 mai prochain. Le chanteur en a même profité pour faire une petite blague à sa communauté.

Ce sont les réseaux que j'avais quittés, pas vous ____

Pour plus de temps à écrire, à écouter, me nourrir.



Dans ce printemps si étrange, j'espère que vous tenez tous bon

& suis tellement heureux qu'on se retrouve 💙♥️💚 pic.twitter.com/B44gEydz6z — Vianney (@VianneyMusique) April 23, 2020

Celui qui a, entre autres, été découvert en 2014 avec le titre Pas là, semble bel et bien présent aujourd'hui.