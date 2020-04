Buzz. Endemol met en ligne le tout premier prime de la Star Academy

C'était le 20 octobre 2001, la France découvrait pour la première fois l'émission Star Academy. Un concept inédit pour l'époque, où le but était de former et de repérer le meilleur talent de la chanson, celle où celui qui serait la star et pourrait par la suite enregistrer un album.

Après les premières éliminations, il restait seize candidates et candidats qui se trouveraient enfermés dans un château, situé à une trentaine de kilomètres de Paris. Pendant cette quarantaine, les participants seraient formés au chant, en plus des cours de théâtre, de sport ou encore de danse ; les élèves les moins bien notés par leurs professeurs seraient éliminés ou non par le public, lors des primes diffusés en direct.

À cette époque, un certain Nikos Aliagas réalisait ses grands débuts à la télévision, Florent Pagny apparaissait en tant que parrain de l'émission et c'est alors que les chanteuses Olivia Ruiz et Jenifer pointaient le bout de leur nez. Un retour en arrière de 19 ans, qui ne nous rajeunit pas !