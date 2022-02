[Podcast] Coaching. #24 Les enfants aussi ont droit à leurs exercices !

Soyez le bienvenu dans votre Instant Sport Tendance Ouest. Chaque jour depuis le début du confinement, nous vous offrons les conseils des meilleurs spécialistes pour continuer à faire du sport de chez soi et en ce mercredi 22 avril, traditionnel jour de repos des enfants, on s'intéresse justement… à vos enfants ! Eux aussi ont besoin d'exercices adaptés et c'est Fabio Martins, préparateur physique du club de football de Granville, qui vous donne quelques idées d'activités pour vos progénitures.

