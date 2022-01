[Podcast] Coaching. #14 Aérez-vous avec une bonne session de course à pied

Bien le bonjour et bienvenu dans votre Instant Sport quotidien. Vous êtes paré ce mardi 7 avril et sous le soleil, pour une petite sortie en course à pied.

Qu'on soit débutant ou plus confirmé, la course reste une base majeure et aujourd'hui, c'est Jean-Marc Branger préparateur physique du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2 de football, qui vous donne quelques idées d'enchaînements abordables par le plus grand nombre et réalisables dans le strict respect de la loi.