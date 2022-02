Tourisme. L'association Normandie Sites lance un SOS aux Normands

La Cité de la Mer à Cherbourg (Manche), Festyland à Caen (Calvados), la Manufacture Bohin à L'Aigle (Orne), le Panorama XXL à Rouen (Seine-Maritime), le Palais de la Bénédictine à Fécamp, etc. Les sites touristiques de Normandie sont à l'arrêt total depuis la mise en place du confinement. "C'est 100 % de chiffre d'affaires en moins, à une période déjà difficile, puisque le printemps, c'est la période où nous attendons avec impatience la réouverture pour pouvoir reconstituer notre trésorerie", explique Christian Ferrier, président de Normandie Sites et invité de Paroles d'experts le lundi 20 avril, en direct.

L'été ne rassure pas

L'été qui se profile ne rassure pas davantage les professionnels du secteur qui, pour le moment, ignorent quand ils pourront rouvrir leurs portes et craignent, quoi qu'il en soit, que les touristes étrangers ne soient pas au rendez-vous. Ils représentent pourtant une part importante de la clientèle de ces établissements. "Le challenge, c'est de demander à nos Normands de venir découvrir toutes les pépites qui existent en Normandie. Eux, ne vont peut-être pas voyager non plus !"