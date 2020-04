Insolite. Les enfants de Nagui s'improvisent coiffeurs durant le confinement

Confiné, lui aussi en raison de la crise de coronavirus qui touche le pays, Nagui a dû se mettre au télétravail, comme de nombreux Français. Si son rendez-vous quotidien N'oubliez Pas Les Paroles joue le réchauffé avec des rediffusions, faute de nouveaux numéros, Taratata continue sur les réseaux sociaux.

Avec My Taratata, les internautes peuvent demander que l'émission rediffuse certains morceaux de leurs artistes préférés.

Dimanche 19 avril, Nagui s'est offert un My Taratata pour la bonne cause. Dans cette vidéo, l'animateur rappelle les difficultés rencontrées par l'association Emmaüs et son besoin de dons. Mais avant de tourner la vidéo, passage obligé par la case coiffeur pour Nagui et pendant le confinement, faute de coiffeurs en exercice, ce sont ses enfants qui jouent de la tondeuse !

Le résultat semble convaincant !