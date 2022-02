Musique. Tones & I dévoile Bad Child, un nouveau clip très touchant

Alors que le succès de Dance Monkey a été confirmé par le titre Never seen the rain, Tones & I précise petit à petit la sortie de son premier album. Il y a quelques jours, la jeune Australienne a dévoilé le clip de Bad Child.

Dans ce clip, on retrouve deux enfants : une jeune fille, qui ressemble étrangement à la chanteuse, accompagnée d'un jeune garçon. C'est à travers le regard de ce jeune garçon que Tones & I évoque son enfance et son sentiment d'être incomprise.