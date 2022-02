[Podcast] Coaching. #20 Pensez à la corde à sauter !

Allez, on enchaîne ! Chaque jour, l'Instant Sport vous accompagne pour vous offrir les meilleurs exercices de sport à faire chez soi, sans moyens et juste pour vous faire du bien dans ces moments parfois difficiles, autant pour le corps que pour la tête. Ce jeudi 16 avril, on revient en enfance avec un exercice tout simple, la corde à sauter ! Fabio Martins, préparateur physique de Granville en football, vous conseille, quel que soit votre niveau, pour des exercices simples et efficaces.